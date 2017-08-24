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СНГ 24.08.2017 20:30

Министр обороны Украины выступает за расширение географии учений, которые проводят американские военные в его стране

Министр обороны Украины Степан Полторак на переговорах в Киеве с американским коллегой Джеймсом Мэттисом заявил, что доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные на Украине.

"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Министры обсудили также расширение материально-технической поддержки Украины со стороны США.

"Мы понимаем, что при ведении боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы. Но вместе с тем, именно эта реформа может быть эффективной, потому что все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные", - отметил Дж.Мэттис.

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Тэги: УКРАИНА, США, МИНОБОРОНЫ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]