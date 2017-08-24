По факту взрыва на улице Грушевского в Киеве открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц", сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
"Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению", - отмечается в сообщении.
В настоящее время установлено, что в больничных учреждениях с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Информация об их состоянии уточняется", - сообщили в полиции.
На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.
Информация о взрыве неизвестного предмета в День празднования Дня независимости в центре Киева поступила в полицию днем. На месте происшествия побывали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
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