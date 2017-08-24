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СНГ 24.08.2017 20:45

Следователи квалифицировали взрыв в центре Киева как "покушение на убийство" - полиция

По факту взрыва на улице Грушевского в Киеве открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц", сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению", - отмечается в сообщении.

В настоящее время установлено, что в больничных учреждениях с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Информация об их состоянии уточняется", - сообщили в полиции.

На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Информация о взрыве неизвестного предмета в День празднования Дня независимости в центре Киева поступила в полицию днем. На месте происшествия побывали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ВЗРЫВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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