НАТО старается выстроить предсказуемые отношения с Россией и считает важным диалог с Москвой - Столтенберг

Альянс нуждается в стабильных отношениях с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Римини (Италия).

"НАТО продолжает добиваться более конструктивных и предсказуемых отношений с Россией. Чтобы сохранить мир и создать лучшие отношения между НАТО и Россией. И чтобы побуждать Россию действовать в соответствии с нормами и правилами международного сообщества. Транспарентность и предсказуемость имеют критически важное значение", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, для достижения этих целей альянс продолжает вести диалог с Россией, однако НАТО одновременно с этим укрепляет оборону.

"Но никому не следует ставить под сомнение готовность и решительность НАТО в защите своих союзников. В этом и заключается (необходимость - ИФ) сдерживания - в сохранении мира", - подчеркнул генсек.

Он также заявил, что после окончания "холодной войны" НАТО пыталась выстроить "стратегическое партнерство с Россией", однако "агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе".