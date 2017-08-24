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Дальнее зарубежье 24.08.2017 21:00

НАТО старается выстроить предсказуемые отношения с Россией и считает важным диалог с Москвой - Столтенберг

Альянс нуждается в стабильных отношениях с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Римини (Италия).

"НАТО продолжает добиваться более конструктивных и предсказуемых отношений с Россией. Чтобы сохранить мир и создать лучшие отношения между НАТО и Россией. И чтобы побуждать Россию действовать в соответствии с нормами и правилами международного сообщества. Транспарентность и предсказуемость имеют критически важное значение", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, для достижения этих целей альянс продолжает вести диалог с Россией, однако НАТО одновременно с этим укрепляет оборону.

"Но никому не следует ставить под сомнение готовность и решительность НАТО в защите своих союзников. В этом и заключается (необходимость - ИФ) сдерживания - в сохранении мира", - подчеркнул генсек.

Он также заявил, что после окончания "холодной войны" НАТО пыталась выстроить "стратегическое партнерство с Россией", однако "агрессивное поведение России подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]