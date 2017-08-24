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СНГ 24.08.2017 21:15

Путин 28 августа посетит Будапешт, проведет переговоры с Орбаном - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут 28 августа переговоры в Будапеште, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"По приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Российской Федерации Владимир Путин посетит 28 августа 2017 г. Будапешт для участия в церемонии открытия 31-го Чемпионата мира по дзюдо. Планируется также проведение рабочей встречи Владимира Путина с Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БУДАПЕШТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]