Путин 28 августа посетит Будапешт, проведет переговоры с Орбаном - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут 28 августа переговоры в Будапеште, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"По приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Российской Федерации Владимир Путин посетит 28 августа 2017 г. Будапешт для участия в церемонии открытия 31-го Чемпионата мира по дзюдо. Планируется также проведение рабочей встречи Владимира Путина с Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.