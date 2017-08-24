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Спорт 24.08.2017 20:51

«Карабах» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ромой»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Челси» (Англия), «Атлетико Мадрид» (Испания) и «Ромой» (Италия).

Соперники «Карабаха» определились во время жеребьевки в Монако в четверг.

Первые матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 12-13 сентября.

Футболисты агдамского «Карабаха» вышли в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по итогам двух матчей датский «Копенгаген».

А.Ахундов

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Тэги: КАРАБАХ, ЛЧ, ЖЕРЕБЬЕВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]