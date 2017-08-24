«Карабах» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ромой»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Челси» (Англия), «Атлетико Мадрид» (Испания) и «Ромой» (Италия).

Соперники «Карабаха» определились во время жеребьевки в Монако в четверг.

Первые матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 12-13 сентября.

Футболисты агдамского «Карабаха» вышли в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по итогам двух матчей датский «Копенгаген».

А.Ахундов