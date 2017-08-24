«Карабах» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ромой»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Челси» (Англия), «Атлетико Мадрид» (Испания) и «Ромой» (Италия).
Соперники «Карабаха» определились во время жеребьевки в Монако в четверг.
Первые матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 12-13 сентября.
Футболисты агдамского «Карабаха» вышли в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по итогам двух матчей датский «Копенгаген».
А.Ахундов
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