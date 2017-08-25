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Дальнее зарубежье 25.08.2017 09:05

Борьба с коррупцией в китайской армии будет активизироваться - армейская газета

Развернутая в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина с борьба с коррупцией на различных уровнях армейского руководства будет продолжена, пишет в пятницу газета "Цзефанцзюнь бао" (ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая).

"Нулевая терпимость в отношении коррупции остается неизменной", - подчеркивает газета в редакционной статье, размещенной на первой полосе.

В ней указывается, что борьба с коррупцией является сложной и длительной задачей, и не будет ослабевать, коррумпированные элементы "не должны питать иллюзий" по этому поводу.

"Предотвращение возрождения и новых всплесков коррупции является трудной задачей, однако после того, как тетива лука натянута, стрелу убрать уже нельзя", - указывается в публикации.

Борьба с коррупцией стала одной из важнейших задач, которую поставил Си Цзиньпин. Накануне XVIII съезда китайской компартии в 2012 году, на котором он был избран генсеком ЦК, Си Цзиньпин предупреждал, что коррупция угрожает самому существованию народной республики и Коммунистической партии Китая.

Параллельно с чисткой от коррупционеров партийного и государственного аппаратов была развернута антикоррупционная кампания и в армии. В результате были отданы под суд два заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР - Сюй Цайхоу и Го Босюн.

Председателем ЦВС является Си Цзиньпин.

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Тэги: КИТАЙ, АРМИЯ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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