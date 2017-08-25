Борьба с коррупцией в китайской армии будет активизироваться - армейская газета

Развернутая в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина с борьба с коррупцией на различных уровнях армейского руководства будет продолжена, пишет в пятницу газета "Цзефанцзюнь бао" (ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая).
"Нулевая терпимость в отношении коррупции остается неизменной", - подчеркивает газета в редакционной статье, размещенной на первой полосе.
В ней указывается, что борьба с коррупцией является сложной и длительной задачей, и не будет ослабевать, коррумпированные элементы "не должны питать иллюзий" по этому поводу.
"Предотвращение возрождения и новых всплесков коррупции является трудной задачей, однако после того, как тетива лука натянута, стрелу убрать уже нельзя", - указывается в публикации.
Борьба с коррупцией стала одной из важнейших задач, которую поставил Си Цзиньпин. Накануне XVIII съезда китайской компартии в 2012 году, на котором он был избран генсеком ЦК, Си Цзиньпин предупреждал, что коррупция угрожает самому существованию народной республики и Коммунистической партии Китая.
Параллельно с чисткой от коррупционеров партийного и государственного аппаратов была развернута антикоррупционная кампания и в армии. В результате были отданы под суд два заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР - Сюй Цайхоу и Го Босюн.
Председателем ЦВС является Си Цзиньпин.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 156 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев утвердил новый состав азербайджано-грузинской МПК
Президент Алиев считает успех «Карабаха» победой государства и азербайджанской молодежи
Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель
Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 3,8%
«Карабах» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ромой»
Трамп опубликовал коллаж, доказывающий, что он затмил Обаму
McDonald`s обещает снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру с 2018 г
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»