Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом Харви, приближающимся к берегам США.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на 40 центов (0,77%) - до $52,44 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,33 (0,70%) - до $47,76 за баррель.
В четверг Brent подешевела на $0,53 (1%), до $52,04 за баррель, WTI - на $0,98 (2%), до $47,43 за баррель, минимума за неделю.
Ураган Харви, как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.
К утру в пятницу скорость ветра превысила 85 миль в час (38 м/с).
Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.
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