Трамп заверил президента Египта в готовности преодолеть разногласия - офис ас-Сиси

Президент США Дональд Трамп заявил египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси, что стремится к устранению всех препятствий на пути дальнейшего укрепления двухсторонних отношений, сообщила пресс-служба президента Египта.
"Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси и подтвердил готовность к укреплению дружбы между двумя странами, а также выразил большую заинтересованность в продолжении развития отношений между ними и преодолении препятствий, которые могут мешать этому процессу", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном по итогам телефонной беседы двух лидеров.
Ранее на текущей неделе США объявили, что могут сократить военную и другую помощь Египту в связи с тем, что, по их мнению, в стране недостаточно развиваются демократические свободы и нарушаются права человека.
МИД Египта в четверг заявил, что такой подход Вашингтона основан на "неверных оценках" ситуации, а также может иметь "негативные последствия".
Наблюдатели обратили внимание, что предлог, выдвинутый США для сокращения помощи, кардинально противоречит заявлению Д.Трампа, который накануне в обращении к армии и нации обещал, что США более не будут навязывать другим странам свои демократические ценности.
Он, в частности, сказал, что Соединенные Штаты впредь не будут требовать, чтобы другие государства изменяли "свой образ жизни".
Д.Трамп отметил, что Соединенные Штаты при проведении своей внешней политики истратили много времени, энергии "и, главное, жизней" на то, чтобы другие страны следовали их принципам.
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