Манат укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 августа сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 августа ЦБА установил на уровне 2,0067 манат/1EUR (24 августа - 2,0075 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю сохранил на уровне 0,0288 манат/1RUB.

Р.Бабаев