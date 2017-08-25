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Дальнее зарубежье 25.08.2017 11:17

Япония расширила санкционный список по Северной Корее

Правительство Японии приняло решение расширить список компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции против КНДР, сообщил в пятницу телеканал Эн-эйч-кей.

Так, в Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица.

Четыре из этих компаний из Китая, две другие - из Намибии.

"Мы продолжим делать серьезные вызовы (Северной Корее - ИФ), чтобы там были приняты действия по денуклеаризации", - заявил ранее генсек японского кабмина Есихидэ Суга.

"Пришло время оказать давление", - добавил он.

Ранее на этой неделе Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]