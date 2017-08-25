Япония расширила санкционный список по Северной Корее

Правительство Японии приняло решение расширить список компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции против КНДР, сообщил в пятницу телеканал Эн-эйч-кей.

Так, в Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица.

Четыре из этих компаний из Китая, две другие - из Намибии.

"Мы продолжим делать серьезные вызовы (Северной Корее - ИФ), чтобы там были приняты действия по денуклеаризации", - заявил ранее генсек японского кабмина Есихидэ Суга.

"Пришло время оказать давление", - добавил он.

Ранее на этой неделе Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.