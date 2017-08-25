Власти Таиланда предполагают, что экс-премьер Йинглак Чинават могла покинуть страну во избежание судебного приговора

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, вероятно, бежала из страны или находится в неизвестном для властей месте в Таиланде, чтобы скрыться от правосудия, говорится в заявлении таиландского Верховного суда, распространенном в пятницу.
"Мы полагаем, что обвиняемая прячется где-то в Таиланде либо покинула страну", - отмечается в документе.
"Ранее она заявила, что не может прийти на судебное заседание по состоянию здоровья", - подчеркивается в заявлении.
В свою очередь таиландское издание Khaosod сообщает, что Й.Чинават, предположительно, направилась в Сингапур, где находится со своим старшим братом Таксином.
По словам адвоката экс-премьера Таиланда, Й.Чинават страдает от ушной инфекции и по этой причине не смогла явиться на судебное заседание.
В свою очередь, вице-премьер генерал Правит Вонгсуван отметил, что Й.Чинават может находиться в любой из больниц Таиланда.
"В настоящее время она может быть в любой из больниц. Пока что неясно, покинула ли она страну", - приводят западные издания слова П.Вонгсуван.
"Й.Чинават принадлежат множество автомобилей и домов, поэтому очень трудно установить ее местоположение", - добавил он.
Оглашение приговора Й.Чинават перенесено на 27 сентября из-за неявки обвиняемой в суд.
Сторона обвинения настаивает, что политика Й.Чинават по субсидированию закупок риса у производителей, когда правительство платило фермерам по цене вдвое выше рыночной, стала "питательной средой для коррупции".
В случае признания судом вины Й.Чинават ей грозит до 10 лет лишения свободы, а также пожизненный запрет на участие в политической жизни страны.
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