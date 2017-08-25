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Дальнее зарубежье 25.08.2017 11:42

Власти Таиланда предполагают, что экс-премьер Йинглак Чинават могла покинуть страну во избежание судебного приговора

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, вероятно, бежала из страны или находится в неизвестном для властей месте в Таиланде, чтобы скрыться от правосудия, говорится в заявлении таиландского Верховного суда, распространенном в пятницу.

"Мы полагаем, что обвиняемая прячется где-то в Таиланде либо покинула страну", - отмечается в документе.

"Ранее она заявила, что не может прийти на судебное заседание по состоянию здоровья", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь таиландское издание Khaosod сообщает, что Й.Чинават, предположительно, направилась в Сингапур, где находится со своим старшим братом Таксином.

По словам адвоката экс-премьера Таиланда, Й.Чинават страдает от ушной инфекции и по этой причине не смогла явиться на судебное заседание.

В свою очередь, вице-премьер генерал Правит Вонгсуван отметил, что Й.Чинават может находиться в любой из больниц Таиланда.

"В настоящее время она может быть в любой из больниц. Пока что неясно, покинула ли она страну", - приводят западные издания слова П.Вонгсуван.

"Й.Чинават принадлежат множество автомобилей и домов, поэтому очень трудно установить ее местоположение", - добавил он.

Оглашение приговора Й.Чинават перенесено на 27 сентября из-за неявки обвиняемой в суд.

Сторона обвинения настаивает, что политика Й.Чинават по субсидированию закупок риса у производителей, когда правительство платило фермерам по цене вдвое выше рыночной, стала "питательной средой для коррупции".

В случае признания судом вины Й.Чинават ей грозит до 10 лет лишения свободы, а также пожизненный запрет на участие в политической жизни страны.

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Тэги: ТАИЛАНД, ЭКС/ПРЕМЬЕР, БЕГСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]