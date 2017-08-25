Президент Венесуэлы вернул дель Пино на пост министра нефти для привлечения средств из РФ и КНР

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вернул Эулохио Антонио дель Пино Диаса на пост министра нефтяной промышленности, поменяв его местами с Нельсоном Мартинесом, который возглавит госкорпорацию Petroleos de Venezuela (PDVSA) вместо Э.дель Пино, сообщаете телеканал TeleSUR.
Перед чиновниками поставлена задача увеличить российские и китайские инвестиции в госкомпанию. Кроме того, Н.Мадуро призвал их расширить участие инвесторов из Индии и Малайзии, которые уже присутствуют в Оринокском нефтегазоносном бассейне.
Как сообщает Deutsche Welle, Э.дель Пино также должен попытаться созвать саммит ОПЕК с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть. А Н.Мартинесу дано поручение сократить расходы PDVSA и улучшить ее показатели за счет нового энергетического плана.
Венесуэла стала жертвой "экономической войны", заявил Н.Мадуро, обвинив в происходящем США.
Н.Мартинес возглавил нефтяное ведомство Венесуэлы в январе 2017 года, сменив на этом посту Э.дель Пино. Ранее Н.Мартинес руководил нефтеперерабатывающей Citgo Petroleum Corp. - аффилированной компанией PDVSA в США.
До этого Э.дель Пино два года совмещал должность президента PDVSA и министерский пост.
По данным западных СМИ, PDVSA уже несколько месяцев в закрытом режиме ведет переговоры с "Роснефтью" о капиталовложениях в самые производительные нефтяные месторождения. Речь идет примерно о девяти новых объектах в дополнение к уже имеющимся в распоряжении концерна пяти объектам.
Россия является крупнейшим кредитором Венесуэлы, с 2006 года вливания российских средств несколько раз помогали предотвратить дефолт латиноамериканской страны.
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