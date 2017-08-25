Построение безопасного мира должно базироваться не на ядерном сдерживании, а на международном доверии - спикер сената Казахстана

Реализация прав государств на мирное использование атома под строгим контролем МАГАТЭ способствует укреплению глобальной ядерной безопасности, считает спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы все являемся свидетелями фундаментальных изменений в международных отношениях. К традиционным рискам и угрозам добавляются новые: увеличение числа и географии конфликтов, рост международного терроризма, климатические изменения, массовая миграция. Ситуация усугубляется нарастанием напряженности между мировыми державами, их санкционным противостоянием", - сказал он на 62-й конференции Пагуошского движения ученых "Противостояние новым ядерным угрозам" в пятницу в Астане.

По его мнению, серьезную озабоченность вызывает состояние дел в сфере глобальной ядерной безопасности, в частности, острейший кризис на Корейском полуострове.

"Последствия такого противостояния и воинствующей риторики могут стать катастрофическими, как для целого ряда стран региона, так и всей системы международных отношений", - подчеркнул он.

Именно поэтому, отметил К.Токаев, Казахстан призывает активизировать усилия мирового сообщества по укреплению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и считает необходимым, чтобы к этим соглашениям присоединились все страны мира.

"Мы убеждены, что построение более безопасного мира должно базироваться не на доктрине ядерного сдерживания, а на мерах международного доверия и сотрудничества. Постоянные члены СБ ООН должны сыграть ключевую роль в становлении такого миропорядка", - отметил он.

По его мнению, укреплению глобальной ядерной безопасности способствует справедливая реализация права всех государств на мирное использование атома под строгим контролем МАГАТЭ.

"Разрешение проблемы ядерной программы Ирана повысило шансы на мир в регионе Ближнего и Среднего Востока. Уверены, что с созданием Банка низкообогащенного урана будут созданы гарантированные условия для удовлетворения потребностей стран в развитии атомной энергетики", - сказал спикер сената.

"Современная повестка дня включает в себя противодействие рискам попадания ядерного оружия или его компонентов в руки международных террористических организаций. Поэтому крайне важно усилить международный контроль над производством, использованием и утилизацией расщепляющихся материалов. Необходимо продолжить работу по созданию эффективных верификационных механизмов и инструментов в этой области", - сказал он.

Пагуошское движение является крупнейшей международной организацией ученых, политических и общественных деятелей за мир, разоружение, безопасность и научное сотрудничество. Свое название организация получила по месту проведения первой конференции в канадском городе Пагуош в 1957 году. В 1995 году организация была удостоена Нобелевской премии мира.