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Регион 25.08.2017 12:14

Около тысячи грузинских военнослужащих переброшены в Боржомское ущелье на тушение лесного пожара

К тушению лесного пожара в Боржомском ущелье Грузии с пятницы подключены воинские подразделения, сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии.

По данным ведомства, для участия в ликвидации пожара в ущелье переброшено до 1000 военнослужащих первой пехотной бригады Восточного командования сухопутных войск Вооруженных сил Грузии.

Ранее на этой неделе сообщалось, что парламент Грузии одобрил указ президента Георгия Маргвелашвили об использовании армии в чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с лесными пожарами в стране.

Пожар в Боржомском ущелье продолжается уже шестые сутки. По данным представителей властей Грузии, в результате пожара сгорело до 100 гектаров леса. Участие в тушении принимают сотни пожарных.

Помощь в тушении лесного пожара Грузии оказывают Турция, Азербайджан, Армения и Белоруссия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЩЕЛЬЕ, ПОЖАР, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]