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Дальнее зарубежье 25.08.2017 12:34

Новая Зеландия по просьбе НАТО увеличит свой контингент в Афганистане с 10 до 13 военных

Власти Новой Зеландии объявили, что по просьбе НАТО решили увеличить своей контингент в Афганистане с 10 до 13 военнослужащих, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Новозеландские военные задействованы в подготовке офицеров афганской армии в Кабуле.

Новозеландские военнослужащие находятся на афганской территории с 2001 года. В Веллингтоне намерены сохранить это военное присутствие как минимум до июня 2018 года.

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Тэги: НОВАЯ/ЗЕЛАНДИЯ, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]