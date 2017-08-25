Новая Зеландия по просьбе НАТО увеличит свой контингент в Афганистане с 10 до 13 военных

Власти Новой Зеландии объявили, что по просьбе НАТО решили увеличить своей контингент в Афганистане с 10 до 13 военнослужащих, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Новозеландские военные задействованы в подготовке офицеров афганской армии в Кабуле.

Новозеландские военнослужащие находятся на афганской территории с 2001 года. В Веллингтоне намерены сохранить это военное присутствие как минимум до июня 2018 года.