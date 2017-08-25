Сильное похмелье помешало экс-премьеру Австралии Эбботу в 2009 году проголосовать в парламенте, рассказал его преемник

Экс-премьер Австралии Тони Эббот не смог проснуться и прийти на голосование в парламент по стимулированию бюджета страны в 2009 году после того, как вечером накануне пил вино с двумя однопартийцами, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Об инциденте, о котором до сих пор знали лишь в австралийских политических кругах, рассказал журналистам нынешний премьер страны Малкольм Тернбулл.
"Я не могу вспомнить, чтобы кто-либо пропускал голосование из-за того, что был слишком пьян, чтобы добраться. Мы (в случае с Т.Эбботом - ИФ) ничего не смогли поделать", - сказал он, добавив, что перед голосованием Т.Эббота было невозможно разбудить.
В эфире местной радиостанции он подтвердил слова самого Т.Эббота, рассказавшего некоторое время назад эту историю в телевизионном интервью, которое выйдет в эфир 5 сентября. Т.Эббот заявил, что он тогда остался спать на кушетке в парламенте в собственном кабинете после посиделок с вином со своими коллегами.
"Последствия оказались хуже, чем должны были. А потом, мне показалось, что прошло лишь мгновение, но на самом деле уже было утро", - цитирует Т.Эббота издание "Геральд сан".
Ранее Т.Эббот заявлял, что пропустил голосование по причине усталости, поскольку за несколько дней до этого он занимался волонтерством в пожарной службе.
В 2003-2007 годах Т.Эббот занимал пост министра здравоохранения страны, а с 2013 по 2015 годы находился в должности премьер-министра Австралии. М.Тернбулл занимает пост премьера с 2015 года по настоящее время. Оба политика представляют Либеральную партию.
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