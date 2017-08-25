Не менее десятка агентов ФБР проводили почти 10-часовой обыск в доме Манафорта в прошлом месяце - ТВ

Обыск в доме экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в конце прошлого месяца длился около 10 часов, в нем были задействованы не менее десятка федеральных агентов, сообщил телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Телеканал напоминает, что об обыске, который проводился в конце июля, стало известно в начале текущего месяца, "однако новые детали отражают интенсивность и масштаб обыска, который источник описал как "жесткий и нацеленный на запугивание".

Так, агенты ФБР без предупреждения прибыли с обыском в дом четы Манафорт около 6 часов утра, когда супруги еще спали. Работу они завершили примерно к 16 часам.

Отмечается, что агенты, в том числе, конфисковали документы с меткой "адвокат-клиент", которые, в частности, включали "конфиденциальные материалы, призванные помочь Манафорту в ходе дачи показаний в Конгрессе".

Рейд ФБР, отмечает телеканал, был проведен на той же неделе, когда П.Манафорт выступил перед комитетом по разведке и юридическим комитетом американского сената, "предоставив на добровольной основе документы".

"Это необычный шаг", - заявил "Фокс-ньюс" бывший представитель Минюста Том Дюпри.

"Это агрессивный шаг. Я думаю, что (этот шаг - ИФ) - серьезное послание как самому Манафорту, так и другим людям, которые могут являться мишенями этого расследования, которое спецпрокурор Мюллер намерен вести в столь агрессивной форме", - добавил он.

В офисе спецпрокурора Роберта Мюллера от комментариев отказались.

Джейсон Малони, представляющий экс-главу предвыборного штаба Трампа напомнил, что П.Манафорт "последовательно сотрудничал с правоохранительными органами".

Со своей стороны два бывших высокопоставленных сотрудника ФБР назвали "чрезмерным" количество агентов, проводивших обыск, учитывая общую площадь недвижимости.

9 августа стало известно, что в июле этого года ФБР провело обыск в одном из домов, принадлежащих Полу Манафорту.

Обыск прошел в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.