Не менее десятка агентов ФБР проводили почти 10-часовой обыск в доме Манафорта в прошлом месяце - ТВ

Обыск в доме экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в конце прошлого месяца длился около 10 часов, в нем были задействованы не менее десятка федеральных агентов, сообщил телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
Телеканал напоминает, что об обыске, который проводился в конце июля, стало известно в начале текущего месяца, "однако новые детали отражают интенсивность и масштаб обыска, который источник описал как "жесткий и нацеленный на запугивание".
Так, агенты ФБР без предупреждения прибыли с обыском в дом четы Манафорт около 6 часов утра, когда супруги еще спали. Работу они завершили примерно к 16 часам.
Отмечается, что агенты, в том числе, конфисковали документы с меткой "адвокат-клиент", которые, в частности, включали "конфиденциальные материалы, призванные помочь Манафорту в ходе дачи показаний в Конгрессе".
Рейд ФБР, отмечает телеканал, был проведен на той же неделе, когда П.Манафорт выступил перед комитетом по разведке и юридическим комитетом американского сената, "предоставив на добровольной основе документы".
"Это необычный шаг", - заявил "Фокс-ньюс" бывший представитель Минюста Том Дюпри.
"Это агрессивный шаг. Я думаю, что (этот шаг - ИФ) - серьезное послание как самому Манафорту, так и другим людям, которые могут являться мишенями этого расследования, которое спецпрокурор Мюллер намерен вести в столь агрессивной форме", - добавил он.
В офисе спецпрокурора Роберта Мюллера от комментариев отказались.
Джейсон Малони, представляющий экс-главу предвыборного штаба Трампа напомнил, что П.Манафорт "последовательно сотрудничал с правоохранительными органами".
Со своей стороны два бывших высокопоставленных сотрудника ФБР назвали "чрезмерным" количество агентов, проводивших обыск, учитывая общую площадь недвижимости.
9 августа стало известно, что в июле этого года ФБР провело обыск в одном из домов, принадлежащих Полу Манафорту.
Обыск прошел в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
Информагентство «Туран» приостанавливает деятельность в связи с задержанием директора
Баку призвал Ереван приступить к детальным переговорам по карабахскому конфликту
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 156 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан с начала 2017 года добыл более 6,8 млрд попутного газа
Мировая экономика в 2017 г. вернется к синхронному росту впервые за 10 лет
Доходы Азербайджана от грузоперевозок по TRACECA в I полугодии увеличились на 7%
Презентация нового iPhone состоится 12 сентября - источники
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»