Еще один погибший в результате столкновения эсминца "Джон Маккейн" с танкером идентифицирован ВМС США, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По данным АП, жертвой столкновения оказался 26-летний моряк и специалист по электронике Луис Дойтон из американского штата Коннектикут.

Ранее также была установлена личность 22-летнего Кеннета Аарона Смита. Еще восемь моряков по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как сообщалось, эсминец "Джон Маккейн", понесший существенный урон от столкновения с танкером, пришвартовался на военной базе в Сингапуре.

Корабль добрался до базы своим ходом, несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса. Вода затопила несколько отсеков корабля.