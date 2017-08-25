Инициатива Молдавии о выводе российских военных из Приднестровья не касается миротворцев, заявляют в Кишиневе

Молдавские власти предлагают обсудить в Генассамблее ООН вопрос о выводе с территории страны оперативной группы вооруженных сил России, а не миротворцев, заявили в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ).
"Инициатива Молдавии о включении в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН пункта под названием "Вывод российских вооруженных сил с территории Молдавии" не касается российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", - говорится в заявлении министерства.
Там подчеркивается, что распространенная в СМИ информация о требовании Кишинева вывести российских миротворцев "искажает как суть инициативы Молдавии, так и текстовые положения документов, направленных генеральному секретарю ООН".
В МИДЕИ напомнили, что 21 июля 2017 года парламент принял Декларацию о выводе российских вооруженных сил с территории страны, в которой содержится требование, среди прочего, к правительству и президенту содействовать принятию соответствующей резолюции Генассамблеей ООН, в силу чего и было направлено обращение к ее генсеку.
"Возможное включение в повестку дня 72-й сессии предложенного Молдавией пункта позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генеральной Ассамблеей ООН вопроса незаконного размещения Оперативной группы вооруженных сил России на территории страны в течение последних 25 лет, что противоречит конституционным положениям, постоянному нейтралитету, суверенитету и непреложным принципам международного права", - говорится в сообщении МИДЕИ.
В составе ОГРВ, созданной в 1995 году, два отдельных мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания. Общая численность ОГРВ, включая миротворческие силы - порядка 1 тыс. 700 военнослужащих.
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