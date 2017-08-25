Число погибших при падении автобуса в море на Кубани выросло до 16 человек - МЧС

Жертвами ДТП с автобусом, упавшим в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"16 человек погибли, 24 спасены, из них восемь госпитализированы", - сказал представитель регионального главка МЧС.

Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее сообщалось о 14 погибших.