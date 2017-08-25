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СНГ 25.08.2017 13:44

Число погибших при падении автобуса в море на Кубани выросло до 16 человек - МЧС

Жертвами ДТП с автобусом, упавшим в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"16 человек погибли, 24 спасены, из них восемь госпитализированы", - сказал представитель регионального главка МЧС.

Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]