В НАТО намерены внимательно следить за тем, как Россия и Белоруссия будут проводить в сентябре крупномасштабные учения "Запад-2017", заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы будем внимательно следить за учениями, которые пройдут в следующем месяце", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве.
Он подчеркнул, что все страны имеют право проводить учения, но при этом должны соблюдать установленные правила.
"Я призываю Россию соблюдать (во время "Запада-2017" - ИФ) положения, предусмотренные Венским документом", - заявил генсек.
По его словам, в ситуации, когда между Россией и НАТО наблюдается усилившаяся напряженность, важно обеспечивать предсказуемость и транспарентность во время учений.
Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
Информагентство «Туран» приостанавливает деятельность в связи с задержанием директора
Баку призвал Ереван приступить к детальным переговорам по карабахскому конфликту
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 156 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан с начала 2017 года добыл более 6,8 млрд попутного газа
Мировая экономика в 2017 г. вернется к синхронному росту впервые за 10 лет
Доходы Азербайджана от грузоперевозок по TRACECA в I полугодии увеличились на 7%
Презентация нового iPhone состоится 12 сентября - источники
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»