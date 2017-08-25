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СНГ 25.08.2017 14:02

Генсек НАТО обещает внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии "Запад-2017"

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как Россия и Белоруссия будут проводить в сентябре крупномасштабные учения "Запад-2017", заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем внимательно следить за учениями, которые пройдут в следующем месяце", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве.

Он подчеркнул, что все страны имеют право проводить учения, но при этом должны соблюдать установленные правила.

"Я призываю Россию соблюдать (во время "Запада-2017" - ИФ) положения, предусмотренные Венским документом", - заявил генсек.

По его словам, в ситуации, когда между Россией и НАТО наблюдается усилившаяся напряженность, важно обеспечивать предсказуемость и транспарентность во время учений.

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]