В НАТО намерены внимательно следить за тем, как Россия и Белоруссия будут проводить в сентябре крупномасштабные учения "Запад-2017", заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем внимательно следить за учениями, которые пройдут в следующем месяце", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве.

Он подчеркнул, что все страны имеют право проводить учения, но при этом должны соблюдать установленные правила.

"Я призываю Россию соблюдать (во время "Запада-2017" - ИФ) положения, предусмотренные Венским документом", - заявил генсек.

По его словам, в ситуации, когда между Россией и НАТО наблюдается усилившаяся напряженность, важно обеспечивать предсказуемость и транспарентность во время учений.

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.