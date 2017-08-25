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Регион 25.08.2017 12:28

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Таджикистана с Афганистаном

На границе Таджикистана и Афганистана в пятницу в 13:27 по времени Астаны (10:27 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,4 располагался в 832 км к юго-западу от Алматы. Координаты эпицентра - 37.02 градуса северной широты, 71.38 градусов восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]