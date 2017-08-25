Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Таджикистана с Афганистаном

На границе Таджикистана и Афганистана в пятницу в 13:27 по времени Астаны (10:27 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,4 располагался в 832 км к юго-западу от Алматы. Координаты эпицентра - 37.02 градуса северной широты, 71.38 градусов восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.