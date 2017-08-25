Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 22° 29° 27 Авг 21° 30° 28 Авг 23° 32°

Регион 25.08.2017 14:31

Всемирный банк окажет помощь Грузии в ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье

Всемирный банк (ВБ), являющийся крупнейшим кредитором Грузии, окажет стране как финансовую, так и техническую помощь в преодолении последствий пожара в Боржомском ущелье.

"Хочу отметить ту поддержку, которая оказана Грузии многими странами в это кризисное время. Во Всемирном банке встревожены этим несчастьем, и мы готовы оказать всемерную помощь стране в рамках сотрудничества с соответствующими ведомствами", - заявила в пятницу журналистам региональный директор ВБ на Южном Кавказе Мерси Тембон после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По ее словам, у Всемирного банка есть программа, которая непосредственно касается охраны окружающей среды и лесов. "Мы готовы помочь Грузии как в кризисный, так и в последующий периоды. Окажем Грузии как финансовую, так и техническую помощь", - сказала М.Тембон.

"Наши специалисты по охране окружающей среды оценят на месте существующую обстановку, чтобы затем реализовать конкретный план", - отметила региональный директор ВБ.

Пожар в Боржомском ущелье продолжается уже шестые сутки. По данным представителей властей Грузии, в результате пожара сгорело до 100 гектаров леса. Участие в тушении принимают сотни пожарных сотни грузинских пожарных-спасателей и пришедшие к ним на помощь коллеги с авиационной и другой спецтехникой из Азербайджана, Турции, Армении и Белоруссии.

В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6 % всей территории Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЖАР, ВБ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Грузинский премьер положительно оценил предложение России о помощи в тушении пожара в Боржомском ущелье В Грузии надеются, что в среду ситуация станет переломной в процессе ликвидации огня в Боржомском ущелье Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке Около 70 магазинов с дорогими товарами сгорели на рынке в грузинском Поти В Тбилиси сгорел "Цыганский рынок", торговцы уверены в поджоге В Тбилиси горела фабрика, где шили форму для Минобороны Грузии, один человек пострадал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]