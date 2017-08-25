Всемирный банк окажет помощь Грузии в ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье

Всемирный банк (ВБ), являющийся крупнейшим кредитором Грузии, окажет стране как финансовую, так и техническую помощь в преодолении последствий пожара в Боржомском ущелье.

"Хочу отметить ту поддержку, которая оказана Грузии многими странами в это кризисное время. Во Всемирном банке встревожены этим несчастьем, и мы готовы оказать всемерную помощь стране в рамках сотрудничества с соответствующими ведомствами", - заявила в пятницу журналистам региональный директор ВБ на Южном Кавказе Мерси Тембон после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По ее словам, у Всемирного банка есть программа, которая непосредственно касается охраны окружающей среды и лесов. "Мы готовы помочь Грузии как в кризисный, так и в последующий периоды. Окажем Грузии как финансовую, так и техническую помощь", - сказала М.Тембон.

"Наши специалисты по охране окружающей среды оценят на месте существующую обстановку, чтобы затем реализовать конкретный план", - отметила региональный директор ВБ.

Пожар в Боржомском ущелье продолжается уже шестые сутки. По данным представителей властей Грузии, в результате пожара сгорело до 100 гектаров леса. Участие в тушении принимают сотни пожарных сотни грузинских пожарных-спасателей и пришедшие к ним на помощь коллеги с авиационной и другой спецтехникой из Азербайджана, Турции, Армении и Белоруссии.

В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6 % всей территории Грузии.