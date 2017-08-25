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Дальнее зарубежье 25.08.2017 14:44

В Лондоне предупреждают, что не намерены выплачивать ЕС чрезмерно большие суммы за Brexit

Власти Великобритании не собираются отдавать Евросоюзу чрезмерно завышенную сумму в рамках договоренностей о выходе страны из этого интеграционного объединения, заявил в пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Мы не заплатим ни одним пенни больше или меньше (той суммы, которую в Лондоне сочтут правильной - ИФ)", - сказал министр в интервью Би-би-си.

По словам Б.Джонсона, теперь британское правительство определит приемлемую сумму, которую будет готово выплатить Брюсселю в связи с Brexit.

При этом министр подчеркнул, что Лондон не стал бы выплачивать Евросоюзу сумму в размере "100 млрд евро или фунтов-стерлингов".

Как сообщала газета "Санди телеграф" со ссылкой на представителя британского правительства, на данный момент Брюссель настаивает на передаче ему 60 млрд евро, тогда как для Лондона приемлемая сумма - ближе к 30 млрд евро.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ЕС, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]