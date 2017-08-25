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Карабахский конфликт 25.08.2017 13:14

Баку призвал Ереван приступить к детальным переговорам по карабахскому конфликту

Баку выступает за начало субстантивных переговоров по пакету предложений стран-сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Если Армения не видит ничего нового в заявлении сопредседателя МГ ОБСЕ от США Ричарда Хогланда о пунктах урегулирования карабахского конфликта и признает, что принимает их, то уже необходимо приступить к субстантивным переговорам для обсуждения деталей», - заявил Э.Мамедъяров в интервью государственному информационному агентству АзерТадж.

23 августа Р.Хогланд на встрече с журналистами в вашингтонском Foreign Press Centre обнародовал основные пункты по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает "Голос Америки", Р.Хогланд заявил, что, учитывая сложную историю, стороны конфликта должны в будущем определить окончательный правовой статус Нагорного Карабаха на основе взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления.

«Территория в рамках бывшей Нагорно-карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, которая, по крайней мере, будет обеспечивать гарантии безопасности и самоуправления. Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана», - отметил Р.Хогланд.

Согласно опубликованным пунктам, на возвращенных территориях не может происходить заселения без учета суверенитета Азербайджана.

«Должен быть коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Он должен быть достаточно широким для обеспечения безопасного сообщения. Однако он не может включать в себя весь район Лачина», - отметил американский посредник.

По его словам, долгосрочное урегулирование конфликта должно признать право всех переселенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания.

«Урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, в том числе миротворческие действия. Не существует сценария, при котором мир может быть обеспечен без хорошо подготовленных действий, опирающихся на доверии всех сторон», - отметил Р.Хогланд.

В свою очередь, глава МИД Армении Эдвард Налбандян отметил, что американский сопредседатель Р.Хогланд не сказал ничего нового, обнародовав пункты карабахского урегулирования.

«Это то, о чем говорили страны-сопредседатели в последних пяти заявлениях. Армения неоднократно высказывала свою позицию», - сказал Э.Налбандян журналистам в четверг.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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