Информагентство «Туран» приостанавливает деятельность в связи с задержанием директора

Коллектив азербайджанского информационного агентства «Туран» в пятницу объявил о временном прекращении своей деятельности в связи с задержанием директора Мехмана Алиева.
«B связи с задержанием директора нашего агентства Мехмана Алиева и возбуждением уголовного дела по обвинению в уклонении от налогов, банковские счета нашего агентства были заблокированы. B подобной ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив «Туран» вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время», - говорится в сообщении на сайте агентства.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката Фуада Агаева, в отношении М.Алиева возбуждено уголовное дело по статьям 213.1 «Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере» и 308 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.
Совет прессы Азербайджана в пятницу выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.
«Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист», - заявляет СП, отметив вклад агентства «Туран» в общественно-политическую жизнь Азербайджана.
ИА «Туран» было учреждено в мае 1990 года.
Р.Бабаев, А.Ахундов
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