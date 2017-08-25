Информагентство «Туран» приостанавливает деятельность в связи с задержанием директора

Коллектив азербайджанского информационного агентства «Туран» в пятницу объявил о временном прекращении своей деятельности в связи с задержанием директора Мехмана Алиева.

«B связи с задержанием директора нашего агентства Мехмана Алиева и возбуждением уголовного дела по обвинению в уклонении от налогов, банковские счета нашего агентства были заблокированы. B подобной ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив «Туран» вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время», - говорится в сообщении на сайте агентства.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката Фуада Агаева, в отношении М.Алиева возбуждено уголовное дело по статьям 213.1 «Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере» и 308 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.

Совет прессы Азербайджана в пятницу выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.

«Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист», - заявляет СП, отметив вклад агентства «Туран» в общественно-политическую жизнь Азербайджана.

ИА «Туран» было учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев, А.Ахундов