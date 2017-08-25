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Религия 25.08.2017 13:46

Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам (ураза, праздник жертвоприношения – ИФ-Аз), сообщает пресс-служба УМК в пятницу.

Согласно сообщению, Курбан-байрам в 2017 году в Азербайджане приходится на 1 сентября (10 Зуль-Хиджа по лунному календарю).

В связи с праздником жертвоприношения 1-2 сентября объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЛИГИЯ, ПРАЗДНИК, ФЕТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]