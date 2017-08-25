Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с предстоящим праздником Курбан-байрам (ураза, праздник жертвоприношения – ИФ-Аз), сообщает пресс-служба УМК в пятницу.

Согласно сообщению, Курбан-байрам в 2017 году в Азербайджане приходится на 1 сентября (10 Зуль-Хиджа по лунному календарю).

В связи с праздником жертвоприношения 1-2 сентября объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

Ф.Исазаде