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Дальнее зарубежье 25.08.2017 15:03

Правящая партия Южной Кореи поддержала тюремный приговор топ-менеджеру Samsung, представители бизнеса шокированы

Правящая в Южной Корее Демократическая партия приветствовала вынесенный судом Центрального округа Сеула тюремный приговор вице-президенту и фактическому владельцу Samsung Ли Джэ Ёну, представители бизнеса оказались шокированы приговором, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

"Решение суда направлено против покрывающих друг друга членов союза бизнеса и правительства. Компания должна быть прозрачной, чтобы заслужить доверие международного сообщества и повышать конкурентоспособность", - заявил глава партии Чху Ми Э, добавив, что данное дело может помочь Samsung стать более социально ответственной компанией.

Оппозиционная Народная партия также заявила, что этот случай должен продемонстрировать деловому сообществу, что Южная Корея больше не будет толерантна к нарушениям крупных компаний.

При этом несколько источников агентства в бизнес кругах, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили "Ренхап", что пребывают в шоке от такого решения суда.

"Суду следовало учесть, что компания (Samsung - ИФ) не имела криминальных намерений, а просто хотела (передавая деньги в связанные с государственными деятелями структуры - ИФ) избежать проблем, которые могли возникнуть у нее", - считает один из собеседников агентства.

Другой источник выразил недоумение тем, что суд принял подобное решение именно в то время, когда страна столкнулась с напряженностью в регионе и взаимоотношениях с Китаем. Еще один представитель сообщества предположил, что долгое отсутствие Ли Джэ Ёна в компании может навредить производственному сектору экономики Южной Кореи, где доля Samsung Electronics составляет 11,9%.

Профсоюз рабочих Samsung, напротив, приветствовал решение суда, но заявил, что срок заключения слишком мал для этого дела.

Ранее суд Центрального округа Сеула вынес обвинительный в отношении Ли Джэ Ена, приговорив его к пяти годам лишении свободы за дачу взяток.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, SAMSUNG, ПРИГОВОР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]interfax.az