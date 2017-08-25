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Регион 25.08.2017 15:17

Более 900 турецких госслужащих уволены в рамках действия режима ЧП в стране

В Турции уволены 928 госслужащих и военных в связи с их предполагаемыми связями с организациями, занимающимися антигосударственной деятельностью, сообщило агентство "Анадолу" в пятницу.

Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Среди уволенных более 100 офицеров сухопутных сил турецкой армии, почти 50 сотрудников Минобороны и МВД страны.

Помимо этого, власти Турции объявили набор более 32 тыс. новых сотрудников в силовые структуры страны.

Кроме того открыты вакансии для 4 тыс. судей и прокуроров.

Как отмечают западные СМИ, с июля 2016 году более 140 тыс. человек были уволены или отстранены от своей работы по причине их предполагаемых связей с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США.

Еще более 50 тыс. человек, среди которых были и журналисты, были арестованы за этот промежуток времени.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча Ф.Гюлена.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧИНОВНИКИ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]