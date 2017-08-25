Более 900 турецких госслужащих уволены в рамках действия режима ЧП в стране

В Турции уволены 928 госслужащих и военных в связи с их предполагаемыми связями с организациями, занимающимися антигосударственной деятельностью, сообщило агентство "Анадолу" в пятницу.
Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.
Среди уволенных более 100 офицеров сухопутных сил турецкой армии, почти 50 сотрудников Минобороны и МВД страны.
Помимо этого, власти Турции объявили набор более 32 тыс. новых сотрудников в силовые структуры страны.
Кроме того открыты вакансии для 4 тыс. судей и прокуроров.
Как отмечают западные СМИ, с июля 2016 году более 140 тыс. человек были уволены или отстранены от своей работы по причине их предполагаемых связей с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США.
Еще более 50 тыс. человек, среди которых были и журналисты, были арестованы за этот промежуток времени.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча Ф.Гюлена.
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