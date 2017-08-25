Перекрыт канал переправки нелегалов из Афганистана через территорию Белоруссии в страны ЕС

Пограничная служба и МВД Белоруссии пресекли канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию республики в страны ЕС, сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) в пятницу.
"В ходе совместной операции оперативных подразделений органов пограничной службы и МВД пресечена деятельность международного канала по организации незаконной миграции граждан Афганистана, действовавшего с июля 2017 года, через территорию Беларуси в Литву с дальнейшим следованием в страны Западной Европы", - говорится в сообщении ГПК.
Как рассказали в комитете, в ночь на 25 августа в Поставском районе в непосредственной близости от границы оперативники задержали четыре автомобиля, в которых находились 11 граждан Афганистан, а также организаторы и пособники противоправной деятельности, из них трое - граждане Белоруссии и два - Таджикистана.
В настоящее время задержанные лица доставлены в Сморгонскую пограничную группу для проведения разбирательства. В отношении организаторов и пособников незаконного канала органом дознания оперативного подразделения пограничной службы возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.371-1 Уголовного кодекса Белоруссии (организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору).
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