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Дальнее зарубежье 25.08.2017 15:10

В Техасе из-за урагана эвакуируют десятки тыс. человек

Власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения мощного урагана "Харви", сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Губернатор штата Грег Эбботт в рамках подготовки к проведению спасательных операций задействовал около 700 военнослужащих Национальной гвардии США и развернул вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио.

Ожидается, что работа нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена.

По прогнозам метеорологов, ураган "Харви" достигнет третьей категории по шкале ураганов (самая мощная - пятая категория), когда обрушится на побережье Техаса, и будет представлять собой серьезный риск для жителей. Ураган принесет с собой чрезвычайно сильные ливни, которые могут привести к наводнениям, шторму и сильным ветрам.

Ожидается, что ураган "Харви" обрушится на юго-восточное побережье США поздно вечером в пятницу, и станет первым ураганом, который поразит побережье Техаса со времен урагана "Айк" в 2008 году.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" попросил граждан подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

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Тэги: США, ТЕХАС, УРАГАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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