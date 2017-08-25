В Техасе из-за урагана эвакуируют десятки тыс. человек

Власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения мощного урагана "Харви", сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Губернатор штата Грег Эбботт в рамках подготовки к проведению спасательных операций задействовал около 700 военнослужащих Национальной гвардии США и развернул вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио.

Ожидается, что работа нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена.

По прогнозам метеорологов, ураган "Харви" достигнет третьей категории по шкале ураганов (самая мощная - пятая категория), когда обрушится на побережье Техаса, и будет представлять собой серьезный риск для жителей. Ураган принесет с собой чрезвычайно сильные ливни, которые могут привести к наводнениям, шторму и сильным ветрам.

Ожидается, что ураган "Харви" обрушится на юго-восточное побережье США поздно вечером в пятницу, и станет первым ураганом, который поразит побережье Техаса со времен урагана "Айк" в 2008 году.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" попросил граждан подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.