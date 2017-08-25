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СНГ 25.08.2017 16:11

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ состоявшиеся и будущие международные контакты, а также ряд внутрироссийских проблем, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"На совещании обсуждались вопросы, которые затрагивались во время состоявшихся в последнее время международных контактов президента РФ, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства", - отметили в пресс-службе.

"Также затрагивалась тема договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором", - подчеркнули в Кремле.

"Помимо международных тем на совещании поднимались и актуальные внутриполитические вопросы", - сообщили в пресс-службе. В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СОВБЕЗ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]