Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом "Харви", приближающимся к берегам США. Вместе с тем нефтяной рынок завершает в минусе уже четвертую неделю подряд.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00увеличилась на 34 цента (0,65%) - до $52,38 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,30 (0,63%) - до $47,73 за баррель.
Ураган "Харви", как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а "Харви" может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года и для США в целом с 2005 года. В связи с потенциальными последствиями урагана для экономики аналитики опасаются ослабления спроса на нефть, что сдерживает рост цен.
Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.
К середине дня в пятницу скорость ветра превысила 105 миль в час (47 м/с), что соответствует категории 2.
Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, вывезли персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе. Власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения мощного урагана.
Приостановка работы нефтеперерабатывающих предприятий Техаса из-за угрозы урагана привела к росту цен на бензин в США на 4,6%, до $1,7406 за галлон (3,79 л), однако к 13:55 мск подъем замедлился до 2,8%. В Техасе расположена треть НПЗ в стране.
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