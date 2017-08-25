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ТЭК 25.08.2017 16:03

Цены на нефть растут по мере приближения урагана "Харви" к Техасу, Brent у $52,4

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом "Харви", приближающимся к берегам США. Вместе с тем нефтяной рынок завершает в минусе уже четвертую неделю подряд.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00увеличилась на 34 цента (0,65%) - до $52,38 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,30 (0,63%) - до $47,73 за баррель.

Ураган "Харви", как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а "Харви" может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года и для США в целом с 2005 года. В связи с потенциальными последствиями урагана для экономики аналитики опасаются ослабления спроса на нефть, что сдерживает рост цен.

Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику.

К середине дня в пятницу скорость ветра превысила 105 миль в час (47 м/с), что соответствует категории 2.

Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, вывезли персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе. Власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения мощного урагана.

Приостановка работы нефтеперерабатывающих предприятий Техаса из-за угрозы урагана привела к росту цен на бензин в США на 4,6%, до $1,7406 за галлон (3,79 л), однако к 13:55 мск подъем замедлился до 2,8%. В Техасе расположена треть НПЗ в стране.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]