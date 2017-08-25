Крупное газовое месторождение обнаружено на севере Китая

В провинции Шаньси, расположенной на севере Китая, обнаружено крупное газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 545,6 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".

Шаньси является одним из главных производителей угля в стране. По запасам угля регион занимает второе место в КНР.

Помимо этого, в провинции имеются запасы рудничного и сланцевого газа, оцениваемые в 12,7 трлн кубометров.