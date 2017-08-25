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ТЭК 25.08.2017 16:05

Крупное газовое месторождение обнаружено на севере Китая

В провинции Шаньси, расположенной на севере Китая, обнаружено крупное газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 545,6 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".

Шаньси является одним из главных производителей угля в стране. По запасам угля регион занимает второе место в КНР.

Помимо этого, в провинции имеются запасы рудничного и сланцевого газа, оцениваемые в 12,7 трлн кубометров.

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Тэги: КИТАЙ, ГАЗ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]