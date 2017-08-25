В закрытом центре для иностранцев в Бельгии недовольные продлением срока содержания устроили погром - ТВ

В Бельгии в центре закрытого типа для содержания иностранцев в провинции Фламандский Брабант около 10 человек попытались устроить бунт.

Погромщики разгромили помещение столовой, разбили телевизор, радиаторы и различные предметы обстановки, сообщил в пятницу телеканал RTBF.

По данным Бюро по работе с иностранцами, зачинщиками беспорядков оказались люди, чье пребывание в закрытом центре недавно было продлено, хотя они рассчитывали выйти на свободу.

В бюро заявляют, что ситуация под контролем. Один из участников погрома помещен в изолятор. Администрация центра примет в индивидуальном порядке каждого из иностранцев, чье содержание в этом центре было продлено.