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Регион 25.08.2017 16:45

В выходные из Турции вернутся первые 340 клиентов Ted Travel - АТОР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала график вывоза туристов приостановившего деятельность туроператора Ted Travel из Турции рейсами авиакомпании "Якутия".

По данным АТОР, 26 и 27 августа вылетят по 170 человек, 28 августа - 132 человека, 29 августа - 125 человек, 30 августа - 22 человека и 31 августа - 56 человек.

"Все туристы будут вылетать согласно ранее заявленному расписанию и по окончании тура. Время вылета указано в маршрутных квитанциях", - говорится в сообщении.

Ранее глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что в ближайшие дни из Турции вылетят 680 человек рейсами авиакомпании "Якутия", а оставшиеся 75 будут вылетать до 12 сентября рейсами других туроператоров, которые изъявили готовность помочь с вывозом.

Ted Travel вечером 24 августа заявил о приостановке своей деятельности. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь" на 25 млн рублей в каждой. Таким образом, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]