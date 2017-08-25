В выходные из Турции вернутся первые 340 клиентов Ted Travel - АТОР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала график вывоза туристов приостановившего деятельность туроператора Ted Travel из Турции рейсами авиакомпании "Якутия".

По данным АТОР, 26 и 27 августа вылетят по 170 человек, 28 августа - 132 человека, 29 августа - 125 человек, 30 августа - 22 человека и 31 августа - 56 человек.

"Все туристы будут вылетать согласно ранее заявленному расписанию и по окончании тура. Время вылета указано в маршрутных квитанциях", - говорится в сообщении.

Ранее глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что в ближайшие дни из Турции вылетят 680 человек рейсами авиакомпании "Якутия", а оставшиеся 75 будут вылетать до 12 сентября рейсами других туроператоров, которые изъявили готовность помочь с вывозом.

Ted Travel вечером 24 августа заявил о приостановке своей деятельности. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь" на 25 млн рублей в каждой. Таким образом, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб.