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Дальнее зарубежье 25.08.2017 17:02

Политика Польши не соответствует европейским ценностям - президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что Польша должна изменить свой политический курс, который в настоящий момент не отвечает европейской системе ценностей.

"Европа была создана на основании ряда ценностей, демократии и уважении свобод, которым политика Польши на сегодняшний день не соответствует", - сказал Э.Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым в Варне.

При этом французский глава подчеркнул, что Польше необходимо менять подход к регулированию трудовой сферы в ЕС.

Как отмечают западные СМИ, Э.Макрон выступает за проведение реформ, которые уравняют условия труда между работниками из разных стран ЕС.

В свою очередь, в Варшаве выступают против таких реформ: поляки часто находят в ЕС работу за меньшую заработную плату по сравнению с гражданами других стран-членов союза.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, ЦЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]