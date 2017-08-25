Присутствие сил НАТО на польской территории особенно важно в преддверии российско-белорусских учений "Запад-2017" заявил в пятницу министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

В ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом польский министр поблагодарил служащих на польской территории военных альянса. "Это присутствие необходимо, чтобы мы были свободными, для обеспечения безопасности, а также - чтобы потенциальные противники никогда не решились напасть на нашу родину", - отметил А.Мацеревич.

"Это особенно важно в свете учений "Запад-2017". У них крайне непонятная структура и крайне непонятная концепция", - считает польский министр.

"Кроме того, есть проблема Украины, где идет война", - добавил он.