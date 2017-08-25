Свыше десяти сотрудников службы безопасности Мьянмы погибли в столкновениях с исламистами

По меньшей мере 12 представителей сил безопасности Мьянмы погибли в результате столкновений с боевиками-рохинджа штата Ракхайн, сообщают в пятницу местные СМИ.

Также военные Мьянмы обнаружили 59 тел боевиков.

Приблизительно 150 боевиков-рохинджа совершили нападения на 24 поста на границе штата и попытались прорваться на армейскую базу в ночь на пятницу.

Боевики были вооружены огнестрельным оружием и самодельными взрывными устройствами.

Конфликт вызван религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Боевики-исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.