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Дальнее зарубежье 25.08.2017 16:28

Свыше десяти сотрудников службы безопасности Мьянмы погибли в столкновениях с исламистами

По меньшей мере 12 представителей сил безопасности Мьянмы погибли в результате столкновений с боевиками-рохинджа штата Ракхайн, сообщают в пятницу местные СМИ.

Также военные Мьянмы обнаружили 59 тел боевиков.

Приблизительно 150 боевиков-рохинджа совершили нападения на 24 поста на границе штата и попытались прорваться на армейскую базу в ночь на пятницу.

Боевики были вооружены огнестрельным оружием и самодельными взрывными устройствами.

Конфликт вызван религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Боевики-исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

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Тэги: МЬЯНМА, КОНФЛИКТ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]