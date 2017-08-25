В Чечне застрелили депутата парламента республики Асхабова - источник

В Чечне убит депутат местного парламента Мухмад Асхабов, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал собеседник агентства .

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Председатель Комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов М. Асхабов родился в 1955 году в селе Пролетарское. С декабря 2011 по февраль 2013 гг. занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики, руководителя секретариата руководителя администрации. В феврале 2013 года был назначен министром имущественных и земельных отношений Чеченской республики. С июля 2015 по октябрь 2016 гг. был первым заместителем руководителя аппарата парламента Чеченской республики. 11 сентября 2016 года избран депутатом парламента Чечни IV созыва.

Награжден медалью Чести I степени, медалью "Участнику контртеррористической операции на Кавказе". М. Асхабов был членом партии КПРФ.