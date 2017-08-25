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СНГ 25.08.2017 16:30

В Чечне застрелили депутата парламента республики Асхабова - источник

В Чечне убит депутат местного парламента Мухмад Асхабов, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал собеседник агентства .

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Председатель Комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов М. Асхабов родился в 1955 году в селе Пролетарское. С декабря 2011 по февраль 2013 гг. занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики, руководителя секретариата руководителя администрации. В феврале 2013 года был назначен министром имущественных и земельных отношений Чеченской республики. С июля 2015 по октябрь 2016 гг. был первым заместителем руководителя аппарата парламента Чеченской республики. 11 сентября 2016 года избран депутатом парламента Чечни IV созыва.

Награжден медалью Чести I степени, медалью "Участнику контртеррористической операции на Кавказе". М. Асхабов был членом партии КПРФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ДЕПУТАТ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]