Террористы напали на мечеть в Кабуле, есть жертвы

Группа боевиков напала в пятницу на шиитскую мечеть Имами-Замон в районе Калаи Наджорхо столицы Афганистана.

По данным Министерства здравоохранения Афганистана, что в ходе нападения на убито двое и ранено шесть человек.

Между тем телеканал 1TV со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает, что, предположительно, нападавших четверо.

Пресс-служба полиции Кабула сообщила телеканалу, что сначала террористы застрелили двух охранников мечети, а затем вошли в храм, где теперь укрываются.

Пресс-служба МВД Афганистана отмечает, что двое боевиков уже убиты, операция по ликвидации остальных террористов продолжается.