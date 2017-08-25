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Дальнее зарубежье 25.08.2017 16:31

Террористы напали на мечеть в Кабуле, есть жертвы

Группа боевиков напала в пятницу на шиитскую мечеть Имами-Замон в районе Калаи Наджорхо столицы Афганистана.

По данным Министерства здравоохранения Афганистана, что в ходе нападения на убито двое и ранено шесть человек.

Между тем телеканал 1TV со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает, что, предположительно, нападавших четверо.

Пресс-служба полиции Кабула сообщила телеканалу, что сначала террористы застрелили двух охранников мечети, а затем вошли в храм, где теперь укрываются.

Пресс-служба МВД Афганистана отмечает, что двое боевиков уже убиты, операция по ликвидации остальных террористов продолжается.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, МЕЧЕТЬ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]