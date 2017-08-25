Почти 10 тыс. полицейских будут охранять московских школьников 1 сентября

Около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут задействованы в обеспечении безопасности образовательных учреждений 1 сентября в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В местах проведения торжественных линеек будет дежурить свыше 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов, за порядком также будут следить народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ожидается, что 1 сентября для учащихся образовательных комплексов будет открыта 4481 площадка.

"По предварительным данным, в мероприятиях примут участие почти 900 тысяч московских школьников и 84 тысячи студентов. В этом году первый звонок прозвучит более чем для 85 тысяч первоклассников",- добавили в пресс-службе.

В департаменте рассказали, что все объекты, связанные с проведением праздничных мероприятий и прилегающие к ним территории, заблаговременно обследуются с привлечением инспекторов-кинологов и передаются под охрану.

Также, по данным пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов дополнительно проведут проверки в жилом секторе, будут обследованы чердаки и подвалы.

"С территории, прилегающей к учебным заведениям, эвакуируется весь посторонний автотранспорт, строительные бытовки и иные объекты. Будут приняты дополнительные меры по усилению досмотра граждан, при входе на открытые площадки проведения праздничных мероприятий предусмотрена организация работы контрольно-пропускных пунктов, с использованием специальных технических средств, так называемых барьеров безопасности",- отметил сотрудник пресс-службы.