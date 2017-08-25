Два человека убиты, 11 ранены при нападении террористов на мечеть в Кабуле - Минздрав Афганистана

Два человека погибли, еще 11 человек получили ранения в нападении террористов на шиитскую мечеть Имами-Замон в районе Калаи Наджорхо афганской столицы, сообщил журналистам в пятницу представитель Минздрава Афганистана Исмаил Кавози.

По его словам, среди раненых есть женщины, говорится в сообщениях афганских СМИ.

Со своей стороны пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что нападение было совершено тремя или четырьмя мужчинами и что один из них совершил самоподрыв вне мечети.

По его словам, в район прибыло спецподразделение полиции, в мечети идет операция по нейтрализации оставшихся экстремистов, сообщает телеканал TOLO news.

По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть было совершено после полудня во время пятничной молитвы.