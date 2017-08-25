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Дальнее зарубежье 25.08.2017 17:02

Два человека убиты, 11 ранены при нападении террористов на мечеть в Кабуле - Минздрав Афганистана

Два человека погибли, еще 11 человек получили ранения в нападении террористов на шиитскую мечеть Имами-Замон в районе Калаи Наджорхо афганской столицы, сообщил журналистам в пятницу представитель Минздрава Афганистана Исмаил Кавози.

По его словам, среди раненых есть женщины, говорится в сообщениях афганских СМИ.

Со своей стороны пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что нападение было совершено тремя или четырьмя мужчинами и что один из них совершил самоподрыв вне мечети.

По его словам, в район прибыло спецподразделение полиции, в мечети идет операция по нейтрализации оставшихся экстремистов, сообщает телеканал TOLO news.

По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть было совершено после полудня во время пятничной молитвы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, МЕЧЕТЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]