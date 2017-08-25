Пятеро малолетних детей-россиян, находившиеся в плену у боевиков ИГ в Ираке, вернулись на родину

Спасенных в Ираке из плена террористической организации "Исламское государство" дагестанских детей доставили в Россию.
Как передает корреспондент "Интерфакса" борт с детьми приземлился в грозненском аэропорту.
Самолет встречают представители общественности, депутаты Госдумы РФ, а также родственники детей.
Сразу по прилете детей отвезут в один из ресторанов Грозного.
Ранее в пятницу об их спасении из плена боевиков сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, все дети - из Дагестана.
"Среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова. Она получила ранения. Сейчас в очень болезненном состоянии. По моему поручению Марьям встретит бригада врачей. Надо отметить, что у неё нет свидетельства о рождении. Благодарю наше посольство в Ираке за выдачу въездного документа. Медлить с её вывозом нельзя было ни на один день", - написал Р.Кадыров в "Инстаграме".
Также, по его словам, на борту находятся сёстры Хадиджа и Фатима Зайнуковы. Им 5 лет и 3 года. Мальчикам Султан-Мураду Алиеву и Али Магомедову по три года.
Накануне Р.Кадыров заявил, что из плена боевиков в иракском Курдистане были спасены шесть граждан России и шесть граждан Казахстана и что известно о местонахождение еще шестерых россиян.
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