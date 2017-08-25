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СНГ 25.08.2017 18:16

Страховщики готовы составить реестр расходов клиентов Ted Travel и выплатить им 50 млн рублей

Компании, застраховавшие ответственность приостановившего деятельность туроператора Ted Travel на 50 млн рублей, готовы составить реестр реальных расходов туристов и выплатить им деньги, сообщила на пресс-конференции в пятницу вице-президент страховой компании "Инвестстрах" Оксана Гнатенко.

"Туристам не стоит беспокоиться, мы с компанией "Якорь" согласовали свои действия. Турист может обратиться в любую из страховых компаний, мы расширим время работы офисов, с 8 утра до 8 вечера в будни. В течение 30 календарных дней мы будем принимать заявления. Составим с "Якорем" единый реестр общих требований и определим сумму заявленных требований", - сказала О.Гнатенко.

Представитель страховщика подчеркнула, что не рекомендует клиентам приостановившего деятельность туроператора идти в суд.

"В законе однозначно предусмотрено, что страховая компания компенсирует стоимость путевок. Мы готовы спокойно составить реестр по реально понесенным расходам и разделить на всех 50 млн, прошу рынок спокойно к этому отнестись, не нагнетать ситуацию, а спокойно предоставлять все необходимые документы. Мы готовы активно контактировать с туристами по этому вопросу. По предварительным данным, 70% вероятность, что туристы получат полностью стоимость путевки или понесенные расходы", - заявила она.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе добавила, что если сумма компенсаций не покроет стоимость путевок, то туристы могут обратиться в фонд персональной ответственности туроператора, в котором собрано еще более 900 тыс. рублей.

Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь" на 25 млн рублей в каждой. Общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб.

Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил в пятницу, что путевки туроператора Ted Travel в Турцию приобрели более 2 тыс. туристов, воспользоваться ими они не смогут. При этом в Турции сейчас находятся 755 туристов компании.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРОПЕРАТОР, СТРАХОВЩИКИ, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]