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ТЭК 25.08.2017 17:12

Азербайджан в I-ом полугодии импортировал автомобильного бензина «Premium Euro-95» на $15 млн

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года импортировал автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 22 тыс. 667,57 тонн на сумму $14 млн 945,48 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.

«В январе-июне 2017 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» объеме 22 тыс. 667,57 тонн. В I-ом полугодии 2016 года импорт данной продукции в Азербайджан составил 15 тыс. 244,39 тонн на сумму $8 млн 526,4 тыс. Таким образом, в январе-июне 2017 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении увеличился на 48,7%, в стоимостном – в 1,7 раза», - отметили в правительстве.

Указанная продукция была завезена из Болгарии и Румынии.

Кроме того, в отчетный период в Азербайджан был импортирован автомобильный бензин марки «Super Euro-98» в объеме 816,43 тонн на сумму $539,53 тыс. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил в 2,7 раза в количественном выражении и в 3,1 раза в стоимостном выражении.

Данная продукция была завезена из России и Беларуси.

В 2016 году в Азербайджан было импортировано 44 тыс. 231,38 тонн бензина марки «Premium Euro-95» и 635,17 тонн бензина марки «Super Euro-98».

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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