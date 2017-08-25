Азербайджан в I-ом полугодии импортировал автомобильного бензина «Premium Euro-95» на $15 млн

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года импортировал автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 22 тыс. 667,57 тонн на сумму $14 млн 945,48 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.
«В январе-июне 2017 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» объеме 22 тыс. 667,57 тонн. В I-ом полугодии 2016 года импорт данной продукции в Азербайджан составил 15 тыс. 244,39 тонн на сумму $8 млн 526,4 тыс. Таким образом, в январе-июне 2017 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении увеличился на 48,7%, в стоимостном – в 1,7 раза», - отметили в правительстве.
Указанная продукция была завезена из Болгарии и Румынии.
Кроме того, в отчетный период в Азербайджан был импортирован автомобильный бензин марки «Super Euro-98» в объеме 816,43 тонн на сумму $539,53 тыс. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил в 2,7 раза в количественном выражении и в 3,1 раза в стоимостном выражении.
Данная продукция была завезена из России и Беларуси.
В 2016 году в Азербайджан было импортировано 44 тыс. 231,38 тонн бензина марки «Premium Euro-95» и 635,17 тонн бензина марки «Super Euro-98».
Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.
Н.Аббасова
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