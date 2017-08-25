В Британии испытания беспилотных грузовиков на дорогах начнутся до конца 2018г

На дорогах Великобритании до конца 2018 года появятся небольшие колонны из беспилотных грузовиков, испытания которых будет проводить Transport Research Laboratory (TRL), сообщило британское правительство.

Колонна будет состоять максимум из трех грузовиков, при этом без водителя будут два из них - второй и третий. Первый грузовик, возглавляющий колонну, будет с водителем.

Скорость движения и торможение будет задавать головная машина, а направление движения всех грузовиков в колонне будет регулировать водитель первого грузовика, сообщает BBC.

Как рассчитывают в министерстве транспорта, такая схема движения грузовиков поможет сократить выбросы выхлопных газов и расход топлива за счет уменьшения сопротивления воздуха для ведомых машин.

Испытания начнутся на специальных полигонах, но к концу следующего года должны будут переместиться на автомагистрали.

Планы по запуску колонн беспилотных грузовиков обсуждаются в Британии с 2014 года. В прошлом году, например, правительство анонсировало подобные тесты, однако испытания были перенесены после того, как ряд европейских производителей грузовых автомобилей отказались принимать участие в этом проекте.

Сейчас, как заявляют в правительстве, все необходимые для проведения испытаний договоренности достигнуты и закреплены в контрактах. Партнерами TRL станут нидерландский производитель грузовиков DAF Trucks, британская Ricardo, занимающаяся "умными" транспортными технологиями, и германская логистическая компания DHL.

Испытания беспилотных грузовиков, движущихся в составе колонны, уже прошли в ряде стран, в том числе в США, Германии и Японии.

Между тем глава британской Автомобильной ассоциации Эдмунд Кинг полагает, что движение колонн беспилотных грузовиков по британским дорогам представляют особую сложность.

"Мы все хотим расходовать топливо более экономно и сократить выбросы выхлопных газов, однако мы не уверены, что использование колонн беспилотных грузовиков на британских дорогах поможет добиться этого", - заявил он.

Одной из проблем является то, что колонны грузовиков могут ограничить видимость и закрыть от других водителей дорожные знаки. "У нас одни из самых загруженных дорог в Европе с огромным количеством въездов и съездов. Использование колонн подходит больше для пустых дорог где-нибудь в Неваде или Аризоне, но мы не в Америке", - объясняет Э.Кинг.

Однако заместитель министра транспорта Пол Мэйнард уверен, что использование колонн беспилотных грузовых автомобилей будет способствовать экономии топлива, сокращению выбросов выхлопных газов и уменьшению пробок на дорогах.

"Но сначала мы должны убедиться, что эта технология безопасна и хорошо работает на наших дорогах. Вот почему мы так заинтересованы в проведении этих испытаний", - сказал он.