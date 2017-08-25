Директор ИА «Туран» арестован на 3 месяца

Ясамальский районный суд города Баку избрал в пятницу меру пресечения в отношении директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева в виде трехмесячного ареста, сообщили агентства «Интерфакс-Азербайджан» в суде.
М.Алиев был задержан в четверг, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 «Незаконное предпринимательство», 213.1 «Уклонение от уплаты налогов» и 308.1 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.
М.Алиев обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов.
Совет прессы Азербайджана в пятницу выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.
"Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист", - заявил Совет прессы, отметив вклад агентства "Туран" в общественно-политическую жизнь Азербайджана.
ИА "Туран" было учреждено в мае 1990 года.
Р.Бабаев
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