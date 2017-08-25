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Происшествия 25.08.2017 17:40

Директор ИА «Туран» арестован на 3 месяца

Ясамальский районный суд города Баку избрал в пятницу меру пресечения в отношении директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева в виде трехмесячного ареста, сообщили агентства «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

М.Алиев был задержан в четверг, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 «Незаконное предпринимательство», 213.1 «Уклонение от уплаты налогов» и 308.1 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК АР.

М.Алиев обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов.

Совет прессы Азербайджана в пятницу выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.

"Мехман Алиев зарекомендовал себя в обществе как профессиональный журналист", - заявил Совет прессы, отметив вклад агентства "Туран" в общественно-политическую жизнь Азербайджана.

ИА "Туран" было учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖУРНАЛИСТ, АРЕСТ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]