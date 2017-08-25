В Казахстане на 20 лет осудили организатора международной террористической организации

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области Казахстана приговорил к 20 годам заключения организатора международной террористической организации Д.Зналиева, сообщила пресс-служба суда.
Д.Зналиев признан виновным в создании и руководстве террористической группой, финансировании террористической деятельности, неоднократном совершении действий, создающих опасность гибели людей, причинении значительного имущественного ущерба в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, говорится в распространенной в пятницу информации суда.
Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).
На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый в июле 2011 года вместе с двумя гражданами Казахстана и гражданином Бельгии создали международную террористическую организацию "Джунд Аль-халифат" ("Солдаты Халифата" или "Jundal-Khilafah") на территории Пакистана в зоне свободных племен Северного Вазиристана. В состав организации вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран.
В период с 12 сентября по 2 октября 2011 года он в группе с другими пособниками организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД Казахстана в Алматы, административного здания департамента внутренних дел Алматы. В период с 28 октября по 30 октября 2011 года организовал совершение взрыва возле зданий акимата и прокуратуры в городе Атырау.
Задержали Д.Зналиева в начале этого года в Афганистане.
В ходе суда вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого, отмечается в сообщении.
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