Число погибших при нападении на мечеть в Кабуле выросло до 12 человек

Число погибших в результате нападения террористов на шиитскую мечеть Имами-Замон в кабульском районе Калаи Наджорхо, возросло до 12 человек, сообщают в пятницу западные СМИ.

По их данным, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Отмечается, что операция по уничтожению террористов окончена, оцепление вокруг мечети снято.

Ранее пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что в пятницу было совершено нападение тремя или четырьмя мужчинами и что один из них совершил самоподрыв вне мечети. По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть было совершено после полудня во время пятничной молитвы.