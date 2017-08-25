Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 22° 29° 27 Авг 21° 30° 28 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 25.08.2017 17:47

Число погибших при нападении на мечеть в Кабуле выросло до 12 человек

Число погибших в результате нападения террористов на шиитскую мечеть Имами-Замон в кабульском районе Калаи Наджорхо, возросло до 12 человек, сообщают в пятницу западные СМИ.

По их данным, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Отмечается, что операция по уничтожению террористов окончена, оцепление вокруг мечети снято.

Ранее пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что в пятницу было совершено нападение тремя или четырьмя мужчинами и что один из них совершил самоподрыв вне мечети. По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть было совершено после полудня во время пятничной молитвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ-ИГ


Похожие новости


До 40 человек получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, шестеро погибли Около 30 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана Более 20 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле Афганский президент осудил теракт в Кабуле Генсек НАТО осудил теракт в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]